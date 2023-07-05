В Калмыкии продолжается выдвижение списков кандидатов в депутаты Народного Хурала седьмого созыва

На очередном заседании избирком заверил республиканские списки региональных отделений политических партий «Партия Роста, «Российская партия свободы и справедливости», «Новые люди». На заседании также зарегистрированы их уполномоченные представители по финансовым вопросам.

Кроме того, заверены списки кандидатов, выдвинутые региональными отделениями партий «Партия Роста, «Российская партия свободы и справедливости», «Новые люди» и «ЛДПР» по одномандатным избирательным округам. Прием документов для выдвижения на выборах депутатов Народного Хурала продлится до 18 часов 10 июля.

Отметим, в Калмыкии работает Штаб по наблюдению за ходом избирательной кампании. Возглавляют наблюдательный орган – председатель Общественной палаты РК Батыр Мучаев и два его заместителя.

Старт выборам дан 10 июня на заседании парламента. Жителям Калмыкии предстоит избрать новый состав на основе смешанной системы, в соответствии с которой 17 депутатов будут избраны по одномандатным округам, и 10 - по партийным спискам. Голосование состоится в сентябре и пройдет в три дня – 8,9,10 числа.