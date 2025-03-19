В Калмыкии успешно реализуется совместный проект МВД и религиозных конфессий республики под названием «С верой в сердце».

В Элистинском политехническом колледже состоялось обсуждение семейных традиций, формирования моральных ценностей и принципов у молодежи, а также значения духовных и нравственных основ в современном обществе.

Перед студентами выступили старший оперуполномоченный, майор полиции Андрей Богзыков, майор полиции Екатерина Котенова, представитель Духовного управления мусульман Республики Калмыкия Раджаб Зияутдинов и протоиерей Элистинской и Калмыцкой епархии отец Алексей.

Фото: Элистинский политехнический колледж