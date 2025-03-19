В Калмыкии успешно реализуется совместный проект МВД и религиозных конфессий республики под названием «С верой в сердце».
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В Элистинском политехническом колледже состоялось обсуждение семейных традиций, формирования моральных ценностей и принципов у молодежи, а также значения духовных и нравственных основ в современном обществе.
Перед студентами выступили старший оперуполномоченный, майор полиции Андрей Богзыков, майор полиции Екатерина Котенова, представитель Духовного управления мусульман Республики Калмыкия Раджаб Зияутдинов и протоиерей Элистинской и Калмыцкой епархии отец Алексей.
Фото: Элистинский политехнический колледж