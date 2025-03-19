В Элисте родители и ученики Русской национальной гимназии имени С. Радонежского активно участвуют в проекте «Свеча добра».
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Они изготовили окопные свечи, которые передадут в благотворительный фонд «За наших 08» для отправки в зону СВО.
Ранее коллектив гимназии собирал средства для бойцов через благотворительные ярмарки. Проект «Свеча добра» символично связан с наследием Сергия Радонежского, чей духовный подвиг часто ассоциируют с «свечой нравственности».
Это не первый случай участия учреждения в патриотических инициативах — его учащиеся регулярно включаются в акции помощи военнослужащим.
Фото и Видео: Русская национальная гимназия им. С. Радонежского