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19 марта, 09:06
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В Элисте родители и ученики Русской национальной гимназии имени С. Радонежского активно участвуют в проекте «Свеча добра».

В Элисте родители и ученики Русской национальной гимназии имени С. Радонежского активно участвуют в проекте «Свеча добра».

Они изготовили окопные свечи, которые передадут в благотворительный фонд «За наших 08» для отправки в зону СВО.

Ранее коллектив гимназии собирал средства для бойцов через благотворительные ярмарки. Проект «Свеча добра» символично связан с наследием Сергия Радонежского, чей духовный подвиг часто ассоциируют с «свечой нравственности».

Это не первый случай участия учреждения в патриотических инициативах — его учащиеся регулярно включаются в акции помощи военнослужащим.

Фото и Видео: Русская национальная гимназия им. С. Радонежского

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