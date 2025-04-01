1 апреля 2025 года в органах прокуратуры Калмыкии состоится Всероссийский день приема предпринимателей.

Прокурор Республики Калмыкия Виталий Семенченко проведет прием по вопросам защиты прав предпринимателей и их законных интересов.

В этот день прием представителей бизнес-сообщества будет проводиться также в территориальных прокуратурах республики. Адреса прокуратур указаны на Едином портале органов прокуратуры Российской Федерации.

Прокуроры ориентированы на оперативное реагирование в случае нарушения прав представителей бизнес-сообщества со стороны органов контроля (надзора), правоохранительных органов, а также заказчиков, несвоевременно оплачивающих выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам, и других вопросов.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия