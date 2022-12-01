В Калмыкии уменьшился единый реестр проблемных объектов

Как сообщается в официальном телеграм-канале Минстроя, по поручению Главы республики Бату Хасикова в регионе идет активная работа по уменьшению количества проблемных объектов. Так, в Элисте был введен в эксплуатацию 80-квартирный жилой дом по адресу ул.Клыкова, 92а.



А заместитель Председателя Правительства Наран Кюкеев и конкурсный управляющий Александр Колмагоров встретились с инициативной группой дольщиков, чтобы поздравить их с завершением важного этапа, а также разъяснили порядок дальнейших действий по оформлению квартир в собственность.