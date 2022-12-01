10 мая, 08:37
Сегодня автолюбители Калмыкии продолжают подготовку к третьему этапу Кубка ЮФО по трофи-спринту "Vоины БеZдорожья", который состоится 13 мая в Элисте
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Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Калмыкии, трофи-спринт – это прохождение туристического маршрута по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости.
Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Калмыкии, трофи-спринт – это прохождение туристического маршрута по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости.
Целью соревнования является пропаганда автомобильного вида спорта, в котором обещают драйв, сильный спортивный дух и демонстрацию всех мощностей отечественных автомобилей.