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10 мая, 08:37
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Сегодня автолюбители Калмыкии продолжают подготовку к третьему этапу Кубка ЮФО по трофи-спринту "Vоины БеZдорожья", который состоится 13 мая в Элисте

Сегодня автолюбители Калмыкии продолжают подготовку к третьему этапу Кубка ЮФО по трофи-спринту "Vоины БеZдорожья", который состоится 13 мая в Элисте

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Калмыкии, трофи-спринт – это прохождение туристического маршрута по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости.

Целью соревнования является пропаганда автомобильного вида спорта, в котором обещают драйв, сильный спортивный дух и демонстрацию всех мощностей отечественных автомобилей.

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