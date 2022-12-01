В Калмыкии ближайшие два года расширят до четырех полос около 30 километров федеральных трасс Р-22 и Р-216 , сообщает пресс-служба Управления Федеральных Автомобильных дорог "Каспий"

На указанных объектах будут выполнены работы по расширению земляного полотна, после чего приступят к укладке нижних и верхних слоев дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения верхний будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обеспечит комфортную езду и надежное сцепление с трассой.