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10 мая, 09:37
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В Калмыкии ближайшие два года расширят до четырех полос около 30 километров федеральных трасс Р-22 и Р-216 , сообщает пресс-служба Управления Федеральных Автомобильных дорог "Каспий"

В Калмыкии ближайшие два года расширят до четырех полос около 30 километров федеральных трасс Р-22 и Р-216 , сообщает пресс-служба Управления Федеральных Автомобильных дорог "Каспий"

На указанных объектах будут выполнены работы по расширению земляного полотна, после чего приступят к укладке нижних и верхних слоев дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения верхний будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обеспечит комфортную езду и надежное сцепление с трассой.

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