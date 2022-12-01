В Калмыкии Указом Главы региона Бату Хасикова увеличена ежегодная денежная выплата 13-ти участникам Великой Отечественной войны с 10 000 рублей до 50-ти



"При этом гражданам не нужно подавать заявление о её назначении, она производится на основании данных, имеющихся у центров социальной защиты населения", - отметила Заместитель Председателя Правительства – Министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева.



Кроме того, выплату ко Дню Победы в размере 5 000 рублей получат около 600 чел., в том числе труженики тыла, участники строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань – Кизляр, узники концлагерей, вдовы участников, супруги погибших инвалидов Великой Отечественной войны.



Напомним, денежное пособие ко Дню Победы предоставляется с 2020 года из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.