3 мая, 11:28
В Астрахани прошел турнир по футболу среди детей 2013 -2014 г.р. "ВЕСНА КРАСНА"
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Калмыкию представляла команда "Лео" под руководством Сергея Надбитова. Как сообщается в официальном телеграм-канале Федерации футбола региона, 6 команд играли по круговой системе, каждый с каждым. Подопечные Надбитова показали достойную игру, обидно уступив лишь в финале турнира, и заняли почетное второе место.
Калмыкию представляла команда "Лео" под руководством Сергея Надбитова. Как сообщается в официальном телеграм-канале Федерации футбола региона, 6 команд играли по круговой системе, каждый с каждым. Подопечные Надбитова показали достойную игру, обидно уступив лишь в финале турнира, и заняли почетное второе место.
Фото: Футбольная школа "ЛЕО"