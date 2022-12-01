В этом году в Калмыкии традиционное шествие Бессмертного полка не состоится из соображений безопасности, но организаторы акции предложили переформатировать мероприятие



Каждый может выбрать удобный для себя формат. Фото героя можно разместить на автомобиле, прикрепить или нанести его на одежду или изготовить бейдж. Для того, чтобы присоединиться к бессмертному полку в соцсетях, необходимо разместить там информацию о своём Герое с соответствующим хештегом.



Тематические выставки ко Дню Победы пройдут В школах, экспонатами могут послужить фотографии участников Великой Отечественной войны, локальных войн, специальной военной операции с кратким описанием их подвига. Все желающие смогут посетить и художественную выставку "Путь к Победе", открывшейся в Москве в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.



Там представлен мультимедийный проект #ГероиПобеды. Это серия анимированных плакатов, которые посетители смогут самостоятельно, с помощью своих мобильных телефонов и современных технологий «оживить», визуализировать образы героев, отстоявших право своих потомков на светлое будущее, на мир без фашизма. Портрет Героя можно оформить на сайте Бессмертного полка России.