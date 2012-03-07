В Калмыкии ухудшится погода

Зима решила напомнить о себе с наступлением выходных дней. По данным калмыцкого гидрометцентра с 6 по 9 февраля ожидается ухудшение погодных условий и понижение температуры от -1 до -6 градусов по Цельсию. В связи с этим, прогнозируются чрезвычайные ситуации и дорожно-транспортные происшествия, а также порывы линий электропередач, повал деревьев и рекламных конструкций, нарушения в работе дорожных и коммунальных служб. Все факторы в совокупности могут привести к травматизму среди населения. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия.