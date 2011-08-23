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5 февраля, 20:34
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Воду в Лагани разрешено использовать для питья

Воду в Лагани разрешено использовать для питья

Подтверждающий документ об этом на внеочередном заседании санитарно-эпидемиологической комиссии со специалистами озвучил глава управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

Напомним, с лета местные жители пользовались привозной, так как водопроводной пользоваться запретили, лабораторные исследования обнаружили значительное превышение в ней концентрации опасных веществ. Теперь желтая жидкость с неприятным запахом, которая текла из крана в домах лаганцев – уже в прошлом. А в будущем – кардинальное обновление системы водоснабжения.

В семье Очир-Гаряевых шутят: нет ничего прекраснее, чем наблюдать, как из крана течет чистая вода. Ее жители Лаганского района ждали полгода. Всё это время пользовались то привозной, то покупали - 2 рубля за литр, рассказывает Людмила Далантаевна. Особенно много воды израсходовали минувшим жарким летом. 75-летний Андрей Бадлагаевич не помнит, чтобы город так долго оставался без живительной влаги.
Вода теперь не представляет опасности для здоровья. Таковы результаты последних лабораторных исследований, которые были проведены в январе. Об этом сообщил Главный санитарный врач региона. Пить ее можно, наблюдающиеся отклонения от нормы – в пределах допустимых. Как поясняет Джангар Санджиев, возможно, на это повлиял крайне низкий уровень воды в источнике - Красинском водохранилище.

Напомним, жители Лагани, сел Красинское и Северное забили тревогу, когда заметили, что из крана течет жидкость желтого цвета с неприятным запахом. Для того, чтобы понять, почему она непригодна для питья, эксперты из Астрахани побывали непосредственно на водоочистных сооружениях. Как выяснилось, объект 1982 года постройки находился в плачевном состоянии. Понадобился не один месяц, чтобы устранить аварийную ситуацию и провести ремонт. Был выработан комплекс мер, чтобы привести конструкции в рабочее состояние: заменили фильтрующие элементы: песок уголь щебень, промыли и отремонтировали очищающие механизмы. А также привели в порядок территорию водохранилища, избавились от растительности, закупили системы по обеззараживанию воды. Проведенные мероприятия значительно улучшили ее качество. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 8 миллионов рублей.

Исключить попадание любого вещества в разводящую сеть, откуда живительная влага поступает в дома жителей района, позволит отдельный комплекс водоподготовки. Такие объекты будут возведены в Лагани, селах Красинское и Северное в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии.

В администрации заверили, что строительство нового отдельного комплекса полностью решит вопрос обеспечения качественной питьевой водой жителей Лаганского района.

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