В Калмыкии – третья волна COVID-19

Об этом сообщили сегодня в Управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства считают - люди расслабились. В транспорте, магазинах, учреждениях лишь единицы используют маски, несмотря на то, что период ограничений в республике продлен до 20 июня. Если не следовать правилам, ситуация может ухудшиться, значит, мы сами закрываем себе путь к выходу из пандемии. Врачи рекомендуют воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и обязательно вакцинироваться. Пока процент привитых невысок.

Для жителей Калмыкии доступны все три зарегистрированных препарата от опасного вируса Спутник-V, Ковивак и Эпиваккорона. Их можно получить бесплатно в любом лечебном учреждении республики по предварительной записи на портале Госуслуг, Калмдоктор или заняв живую очередь к кабинету вакцинации.

В регион поступило 44 тысячи доз препарата против коронавируса. Около 40 тысяч жителей Калмыкии получили прививку. Это лишь 37% от плана. И этого явно недостаточно для выработки коллективного иммунитета. Хороший пример нам показывают некоторые страны Европы, которые нашими же вакцинами привили более 60% населения и уже открывают свои границы для туристов и дальнейшего развития экономики.

О локдауне в региональном Роспотребнадзоре речь не идёт, поскольку эта мера себя не оправдала. При выходе из него у большинства граждан отмечается, так называемый, стерильный иммунитет, что означает повторение ситуации. Сегодня задача - соблюсти баланс и без ущерба здоровью населения и экономики выйти из пандемии. Сегодня в республике открыто 14 прививочных пунктов. В калмыцкой столице они работают ежедневно на базе городской поликлиники и трёх её филиалов в 1 и 6 микрорайонах Элисты и в селе Троицкое. Там, кстати, еженедельно вакцинацию ГамКовидВак проходят около 500 человек. Где их первичный осмотр обязательно проводит врач-терапевт.

А для максимального удобства жителей Элисты и Целинного района теперь по субботам будет работать дополнительный мобильный комплекс.

В Элисте организованы также выездные врачебно-сестринские бригады для проведения вакцинации на дому лежачим и тяжело больным гражданам. Эти выезды формируются на основе заявок, поступающих в Городскую поликлинику.