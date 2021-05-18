Сегодня в мире отмечают День борьбы с опустыниванием и засухой

Для Калмыкии эта острая проблема. Здесь уже образовалась единственная в Европе антропогенная пустыня. В профильном ведомстве, обсуждая эту проблему, акцентировали внимание на мерах, предпринимаемых на федеральном уровне.

В частности, на создание Центра по борьбе с опустыниванием территорий. Соответствующее поручение было дано Премьер-министром Михаилом Мишутиным по итогам его визита в степную республику в начале года. Процессу опустынивания и деградации сельхозугодий подвержена территория Черных земель. Ежегодный прирост песков составляет более 80 тысяч гектаров. Усугубляется ситуация и жесточайшей засухой, которая продолжается уже более 10 лет.