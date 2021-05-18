В Государственном заповеднике «Черные Земли» началось кольцевание птиц

Орнитологами государственного биосферного заповедника «Черные Земли» в эти дни проводится отлов и кольцевание степных орлов, филинов и курганников. Работы ведутся на территории трех районах – Яшкульского, Юстинского и Кетченеровского. Ученые изучают глобальные миграции и сохранения хищных птиц, в том числе краснокнижных.

Задача орнитологов поставить пернатых на учет, прежде, чем они встанут на крыло. В местах их обитания вместе со специалистами побывала наш корреспондент Зоя Бармагнанова. Подробности в выпусках «Вести Калмыкия».