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17 июня, 11:26
НовостиЭкология

В Государственном заповеднике «Черные Земли» началось кольцевание птиц

В Государственном заповеднике «Черные Земли» началось кольцевание птиц

Орнитологами государственного биосферного заповедника «Черные Земли» в эти дни проводится отлов и кольцевание степных орлов, филинов и курганников. Работы ведутся на территории трех районах – Яшкульского, Юстинского и Кетченеровского. Ученые изучают глобальные миграции и сохранения хищных птиц, в том числе краснокнижных.

Задача орнитологов поставить пернатых на учет, прежде, чем они встанут на крыло. В местах их обитания вместе со специалистами побывала наш корреспондент Зоя Бармагнанова. Подробности в выпусках «Вести Калмыкия».

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