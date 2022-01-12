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7 февраля, 14:42
НовостиСтроительство

В Калмыкии теперь будет единый стройзаказчик – Главное управление капитального строительства

В Калмыкии теперь будет единый стройзаказчик – Главное управление капитального строительства

Соответствующее распоряжение в русле решений заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина издал Глава Калмыкии. ГУКС будет финансироваться за счет федерального и ресбюджетов.

Ранее муниципалитеты и министерства, не имея должной технической подготовки, были вынуждены выполнять задачи по формированию проектно-сметной документации и контролю  строительно-монтажных работ.

Теперь этим будут заниматься специалисты ГУКС. По мнению экспертов, это повысит в регионе уровень выполнения важных задач в строительстве и капремонте.

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