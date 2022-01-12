В Калмыкии теперь будет единый стройзаказчик – Главное управление капитального строительства

Соответствующее распоряжение в русле решений заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина издал Глава Калмыкии. ГУКС будет финансироваться за счет федерального и ресбюджетов.

Ранее муниципалитеты и министерства, не имея должной технической подготовки, были вынуждены выполнять задачи по формированию проектно-сметной документации и контролю строительно-монтажных работ.

Теперь этим будут заниматься специалисты ГУКС. По мнению экспертов, это повысит в регионе уровень выполнения важных задач в строительстве и капремонте.