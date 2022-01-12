На территории Калмыкии опрокинулся микроавтобус со спортсменами мини-футбольной команды из Краснодара

ДТП произошло на 345-м километре федеральной трассы Астрахань – Элиста - Ставрополь около села Ульдючины Приютненского района. Команда возвращалась из Элисты после очередных матчей в рамках первенства ЮФО.

Причиной ДТП стало лопнувшее колесо автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального МВД. В микроавтобусе находились шесть спортсменов и водитель.

В результате аварии никто не пострадал. После того, как колесо заменили, минивэн продолжил путь. Движение на трассе нарушено не было.