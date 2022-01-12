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7 февраля, 15:35
НовостиМолодёжная политикаКультура

Республиканский центр молодежи запускает конкурс фотографий «В режиме онлайн»

Республиканский центр молодежи запускает конкурс фотографий «В режиме онлайн»

Для участия в нем нужно прислать свою авторскую работу по одной из тем, представленных в условиях состязания. Номинации конкурса: «Учёба», «Работа», «Спорт» и «Быт» на удалёнке.

Заявки принимаются до 11 февраля на электронную почту центра. При этом необходимо указать свои личные данные. Для участия приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Подведение итогов конкурса проводится путём голосования.

Участие означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих фотографий. При этом сохраняются авторские права, которые дают возможность публиковать свои фотоработы.

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