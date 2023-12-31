В Калмыкии темпы прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизились почти на треть

При этом как нам сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора, превышение эпидпорога составляет 36%. За неделю заболело около 2200 человек. В основном это взрослые и дети от 7 до 14 лет.

Специалисты советуют вакцинироваться, не переохлаждаться, а если вы чувствуете недомогание, то посещать места массового скопления людей не стоит.