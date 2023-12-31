С сегодняшнего дня врачи скорой смогут оказывать помощь без получения согласия

Речь идет о поправках в закон "Об основах охраны здоровья граждан". Теперь медработник выездной бригады скорой, назначенный старшим, может принимать решение о медицинском вмешательстве без информированного добровольного согласия пациента, в случаях, когда присутствует угроза для его жизни и он не способен выразить свою волю.

Это также касается оказания скорой специализированной помощи вне медучреждения. При этом гражданин и его представители имеют право отказаться от медицинского вмешательства. В этом случае нужен письменно оформленный документ.