Итоги работы подвели и в региональном Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды

Фото: Минприроды Калмыкии

В 2023-м были проведены геолого-разведочные работы газоконденсатного месторождения им.В.Бембеева, подготовлены для дальнейшего изучения и открытия залежей углеводородного сырья недра Хаптагайского месторождения, начаты сейсморазведочные работы на территории нескольких районов. В рамках федерального проекта «Чистая страна» в прошлом году ликвидированы 2 несанкционированные свалки в границах Лагани и Элисты. На это было предоставлено около 240 млн.руб, большая часть средств - из федеральной казны.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на площади около полутора тысяч гектаров удалось провести работы по лесовосстановлению. В целях сохранения биоразнообразия региона проведен мониторинг состояния редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу; проведена подготовительная работа по созданию центра реинтродукции и сохранения птиц семейств дрофиных, в природу выпущены 20 особей этих птиц.

Досрочно завершены руслоочистительные и дноуглубительные мероприятия на реке Элиста.