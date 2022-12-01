МЧС предупреждает об ухудшении погоды на территории Калмыкии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

По данным Калмыцкого ЦГМС, завтра на территории республики ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами по Калмыкии прогнозируются сильные осадки и усиление западного ветра с порывами 19- 24 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+9, местами во второй половине ночи и утром заморозки до -2.



При ухудшении погоды, Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.