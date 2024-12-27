В Калмыкии свою родную школу посетил известный чеченский поэт и прозаик Сулим Магамадов.

Он - выпускник Зултурганской средней школы Ики-Бурульсого района.

Сулим Магамедов выпускник 1985 года. После окончания Зултурганской средней школы поступил в Ставропольский политехнический институт, который с отличием окончил в 1993 году.

Сулим Магомадов – автор, который пишет на русском языке. «Ушедший день, я не тоскую по тебе…» – это третья книга поэта. Первый сборник стихов «В ожидании наитий» вышел в 2004 году, второй «В лабиринтах души» – 2006 году. С первых же дней публикаций эти книги привлекли к себе внимание читателя.

Сулим Хасайнович – член Союза писателей России, автор многих поэтических сборников. Чувства и размышления о сегодняшнем дне, лично пережитое, придают его стихам неповторимость и оригинальность.

Сулим Хасайнович подарил школе Зултургана свои книги, оставил добрые пожелания ученикам и учителям, поделился тёплыми воспоминаниями о школьных годах.