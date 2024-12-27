В Калмыкии начнется процесс по иску о признании геноцидом преступлений нацистов.

Первое судебное заседание назначили на 22 января, сообщает пресс-служба Верховного суда региона.

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, прокурором Калмыкии направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, о признании геноцидом советского народа преступлений нацистов на территории республики в годы Великой Отечественной войны.

Установлено, что в период оккупации территории Калмыцкой АССР, которая продлилась с августа 1942 года по январь 1943-го, немецко-румынские войска захватили территорию города Элисты и восьми улусов (районов) республики. Согласно архивным материалам, погибли более 3 тысяч местных жителей. Уничтожению на оккупированной территории подверглись мирные граждане и военнопленные, которые не участвовали в военных действиях. Фашистскими захватчиками уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нанесен колоссальный урон экономике региона. В переводе на текущий курс действиями оккупантов причинен ущерб в размере более 25 млрд рублей.

Первое судебное заседание по иску прокурора Республики Калмыкия пройдет в открытом режиме", - сказали в пресс-службе.