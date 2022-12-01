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3 мая, 16:07
Новости

В Калмыкии существует огромное многообразие животных, птиц, с некоторыми из них мы почти не знакомы

В Калмыкии существует огромное многообразие животных, птиц, с некоторыми из них мы почти не знакомы

Это прежде всего стрепет, или как говорят в народе - неприметная степная "курица". Это гнездящаяся птица, населяющая участки сухих степей и полупустынь с умеренным травостоем. Она отнесена орнитологами к семейству дрофиных, весом до 900 г.

По наблюдениям научных сотрудников заповедника "Чёрные земли" в эти дни самки этих пернатых уже приступили к откладке яиц. Насиживание продлится около 3 недель. В нашей республике численность этой редкой краснокнижной птицы достигает около 15 тыс. особей.

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