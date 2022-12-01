Рифат Сабитов в Уфе встретился с членами Общественной палаты Башкирии

Сегодня председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов в ходе рабочего визита в Уфу посетил Общественную Палату Республики Башкортостан, ознакомился с деятельностью регионального отделения и рассказал о задачах, которые стоят перед федеральной Общественной Палатой.

"Наша задача развивать гражданское общество и консолидировать все средства массовой информации. Сейчас мы активно занимаемся интеграцией новых территорий, наши коллеги там активно работают. Задача ВГТРК создать там свои структуры, обеспечив безопасность", - заявил Сабитов.

Он подчеркнул, что необходимо противостоять ложной информации, которая сейчас активно распространяется на различных интернет-площадках.

"Запретить фейки невозможно, необходимо научить людей отличать правду от лжи и активно противостоять беспощадной информационной атаке", - отметил Сабитов.

Рифат Сабитов указал, что муниципальный канал "Башкортостан 24" - уникальный в своём роде и поблагодарил руководство Башкирии за поддержку регионального вещания.