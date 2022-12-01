Фестиваль тюльпанов завершился, и уже есть некоторые предварительные итоги

По данным одного из информагентств, рост турпотока во время этого масштабного события в регион составил больше 70%. И это подтверждает слова президента Владимира Путина о важности развития внутреннего туризма для российской экономики, это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли. А полюбоваться тюльпанами в Калмыкию приехали гости из 80 регионов страны. При этом около 18% от общего количества туристов - из Москвы и Московской области. Такие выводы сделали аналитики одного из операторов связи на основе исследования данных пользователей сети в апреле.



Отметим, рост туристического интереса к республике в это время объясняется уникальностью мероприятия — оно проходит раз в году и только в Калмыкии, единственном регионе, где тюльпаны цветут в естественных условиях на нетронутых цивилизацией территориях.