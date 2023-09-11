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13 сентября, 09:03
Новости

24-25 сентября в Элисту доставят мощи Георгия Победоносца, сообщила пресс-служба Элистинской и Калмыцкой Епархии

24-25 сентября в Элисту доставят мощи Георгия Победоносца, сообщила пресс-служба Элистинской и Калмыцкой Епархии

В рамках всероссийской акции по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, включающей все регионы страны, в Элисту будет принесен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца.

Добавим, принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России началось 6 мая 2023 года после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.

Фото: Элистинская и Калмыцкая Епархия

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