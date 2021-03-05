Поздравление Главы Калмыкии со 100-летием Национального музея Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова

Уважаемые земляки! Поздравляю вас со 100-летием Национального музея Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова!

Именно в этот день в 1921 году был учрежден областной Историко-этнографический музей. Началась большая работа по формированию фондов музея, сбору материалов истории и быта калмыцкого народа. Этой кропотливой работой занялся коллектив энтузиастов под началом профессора Николая Николаевича Пальмова.

Сегодня музей Калмыкии ценится не только среди жителей республики, но и по всей стране. В нем наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа. Он насчитывает более 84 тысяч единиц хранения, а количество посетителей музейных экспозиций к настоящему времени – свыше 45 тысяч человек.

Фонды музея регулярно пополняются новыми экспонатами, ведутся изыскательские работы, а также закупка произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Национальный музей также проводит работу по привлечению масштабных выставок из крупнейших музеев России.

Безусловно, все мы рады тому, что в конце 2020 года открылась инновационная экспозиция «Степь как жизненное пространство», которая направлена на популяризацию истории Калмыкии. А в начале этого года была создана виртуальная выставка, в основе которой лежат цифровые произведения русских и зарубежных художников, на которых изображены наши земляки.

Благодарю сотрудников Национального музея за их труд по сохранению и изучению нашей истории!

Желаю вам успехов в дальнейшей работе, здоровья и благополучия!

Глава Республики Калмыкия Б.С. Хасиков