В Элисте завершилась Всероссийская научная конференция «Народы России на защите Отечества».

В рамках программы конференции проводились лекции по вопросам военной истории нашей страны, в которых приняли участие преподаватели истории и учащиеся города Элисты, участники олимпиад.

Доктор исторических наук Владимир Кикнадзе выступил с лекцией в Элистинском лицее. Тема его лекции - «История геноцида советского народа в общественно-политическом дискурсе, научно-исследовательской и образовательно-просветительской деятельности современной России». Лицеисты проявили активное участие в обсуждении темы, задавая вопросы и высказывая свои мнения. Их заинтересованность и вовлеченность создали динамичную атмосферу, способствующую обмену идеями и мнениями.

Помимо встречи в лицее, Владимир Кикнадзе посетил в Элистинской школе № 18 музей Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Басана Бадьминовича Городовикова.

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