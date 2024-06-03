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5 июня, 07:48
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Сегодня делегация Калмыкии примет участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Сегодня делегация Калмыкии примет участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 17 000 человек из 130 стран. За годы существования Форум завоевал статус ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями.

Здесь предприниматели могут найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, привлечь внимание потенциальных инвесторов.

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