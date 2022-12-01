17 марта, 07:46
Сегодня в КалмГУ состоится региональная научно-практическая конференция "Нуров Владимир Дорджиевич: "Не разлучить меня со степью…"
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Посвящённая 85-летию народного поэта Калмыкии, заслуженного работника культуры Калмыцкой АССР и Российской Федерации, почетного гражданина республики, лауреата премий имени Номто Очирова и Александра Грибоедова.
Посвящённая 85-летию народного поэта Калмыкии, заслуженного работника культуры Калмыцкой АССР и Российской Федерации, почетного гражданина республики, лауреата премий имени Номто Очирова и Александра Грибоедова.
В рамках конференции будут подведены итоги республиканского конкурса "Байр белглтн" ("Дарите радость") среди школьников республики и студентов вуза по декламации поэтических произведений Владимира Нурова на калмыцком и русском языках.