Сегодня в КалмГУ состоится региональная научно-практическая конференция "Нуров Владимир Дорджиевич: "Не разлучить меня со степью…"

Посвящённая 85-летию народного поэта Калмыкии, заслуженного работника культуры Калмыцкой АССР и Российской Федерации, почетного гражданина республики, лауреата премий имени Номто Очирова и Александра Грибоедова.



В рамках конференции будут подведены итоги республиканского конкурса "Байр белглтн" ("Дарите радость") среди школьников республики и студентов вуза по декламации поэтических произведений Владимира Нурова на калмыцком и русском языках.