В Калмыкии стартует региональный этап всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе»

Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Участники станут авторами социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.



В федеральный этап выйдут по одной лучшей работе от каждого региона. Отмечу, по данным главного информационно-аналитического центра МВД России, по итогам прошлого года Калмыкия - в тройке регионов, где отмечено наибольшее снижение показателя зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Фото из соцсетей МВД России по РК.