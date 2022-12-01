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16 января, 11:01
Новости

В Калмыкии стартует региональный этап всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе»

В Калмыкии стартует региональный этап всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе»

Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Участники станут авторами социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

В федеральный этап выйдут по одной лучшей работе от каждого региона. Отмечу, по данным главного информационно-аналитического центра МВД России, по итогам прошлого года Калмыкия - в тройке регионов, где отмечено наибольшее снижение показателя зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Фото из соцсетей МВД России по РК.

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