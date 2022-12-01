16 января, 16:44
 1 °C
73,11
67,57
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 января, 10:44
Новости

Сегодня в школах республики проведут тематические «уроки цифры»

Сегодня в школах республики проведут тематические «уроки цифры»

Уже пятый год Калмыкия принимает участие во Всероссийском образовательном проекте. Он знакомит ребят с IT-профессиями и предоставляет доступ к базам ведущих технологических компаний.

Занятия пройдут в очном и дистанционном форматах. На этот раз уроки посвящены роли современных технологий в работе метеорологических станций. Число участников проекта растёт, каждое занятие охватывает около 10 тысяч учащихся. Сегодня IT-отрасль динамично развивается и влияет на все сферы нашей жизни.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия