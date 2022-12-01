Сегодня в школах республики проведут тематические «уроки цифры»

Уже пятый год Калмыкия принимает участие во Всероссийском образовательном проекте. Он знакомит ребят с IT-профессиями и предоставляет доступ к базам ведущих технологических компаний.



Занятия пройдут в очном и дистанционном форматах. На этот раз уроки посвящены роли современных технологий в работе метеорологических станций. Число участников проекта растёт, каждое занятие охватывает около 10 тысяч учащихся. Сегодня IT-отрасль динамично развивается и влияет на все сферы нашей жизни.