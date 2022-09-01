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21 сентября, 11:54
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В Калмыкии стартует подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

В Калмыкии стартует подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

Соревнования пройдут сегодня в очно-дистанционном формате в Элисте сразу на нескольких площадках: политехнического, Торгово-технологического, педагогического, медицинского колледжей, ФСПО КалмГУ и Центра цифрового развития "IT-Куб". От степной республики в этапе примут участие 9 победителей IV и V Регионального чемпионата в трех возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты.

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