484 семьи получили государственную поддержку на основе социального контракта
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Он помог жителям республики в поиске работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и многих других вопросах, сообщает пресс-служба профильного ведомства.
Он помог жителям республики в поиске работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и многих других вопросах, сообщает пресс-служба профильного ведомства.
Целью оказания государственной помощи является повышение уровня доходов малоимущих граждан за счет собственных активных действий и получения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме. Социальные контракты на преодоление трудной жизненной ситуации заключаются с крайне нуждающимися семьями на приобретение товаров первой необходимости.