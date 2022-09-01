484 семьи получили государственную поддержку на основе социального контракта

Он помог жителям республики в поиске работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и многих других вопросах, сообщает пресс-служба профильного ведомства.



Целью оказания государственной помощи является повышение уровня доходов малоимущих граждан за счет собственных активных действий и получения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме. Социальные контракты на преодоление трудной жизненной ситуации заключаются с крайне нуждающимися семьями на приобретение товаров первой необходимости.