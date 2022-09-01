Обучение детей в три смены недопустимо по законодательству
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Прокуратурой города по итогам проверки выявлены нарушения закона в деятельности двух общеобразовательных организаций столицы. Проверкой установлены факты несоблюдения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства о недопустимости обучения детей в три смены.
Прокуратурой города по итогам проверки выявлены нарушения закона в деятельности двух общеобразовательных организаций столицы. Проверкой установлены факты несоблюдения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства о недопустимости обучения детей в три смены.
Выявлены также иные нарушения прав несовершеннолетних, связанные с неравномерным распределением недельной нагрузки для обучающихся разных классов.
Прокуратурой города в адрес директоров школ внесены представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены дела об административном правонарушении. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, отметили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.