Обучение детей в три смены недопустимо по законодательству

Прокуратурой города по итогам проверки выявлены нарушения закона в деятельности двух общеобразовательных организаций столицы. Проверкой установлены факты несоблюдения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства о недопустимости обучения детей в три смены.



Выявлены также иные нарушения прав несовершеннолетних, связанные с неравномерным распределением недельной нагрузки для обучающихся разных классов.



Прокуратурой города в адрес директоров школ внесены представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены дела об административном правонарушении. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, отметили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.