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3 апреля, 11:07
Новости

В Калмыкии стартовало одно из грандиозных событий года – Фестиваль Тюльпанов

В Калмыкии стартовало одно из грандиозных событий года – Фестиваль Тюльпанов

Жители степного региона и туристы уже активно посещают самые интересные локации. Мы напомним, что окунуться в культуру калмыцкого народа и сполна насладиться атмосферой мероприятий сегодня можно на площадках конно–спортивных клубов, выставках, концертах. Незабываемые ощущения и колорит солнечного края надолго останутся в вашей памяти.

Однако, жителям и гостям республики даже в эти праздничные дни не стоит забывать, что уничтожение тюльпанов – запрещено. Нарушителям грозит штраф до 1 миллиона рублей. Как сообщается в официальном телеграм-канале Объясняем.РФ, за сорванные цветы гражданам придётся заплатить от 2,5 до 5 тыс рублей, должностным лицам от 15 до 20 тыс руб, а юридическим – от 500 тысяч до 1 миллиона руб.

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