В Калмыкии продолжаются ремонт дорожного полотна

Как сообщает Минстрой республики в этом году планируется отремонтировать 140 км автодорог. Из них основная часть регионального значения. Как отметил Глава региона Бату Хасиков, "Реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги" — ключевой вектор развития нашей республики. Прилагаем для этого максимум усилий. Ежегодно объемы строительства и ремонта дорог в Калмыкии превышают показатели предыдущих лет.