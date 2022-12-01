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3 апреля, 11:29
Новости

В Калмыкии продолжаются ремонт дорожного полотна

В Калмыкии продолжаются ремонт дорожного полотна

Как сообщает Минстрой республики в этом году планируется отремонтировать 140 км автодорог. Из них основная часть регионального значения. Как отметил Глава региона Бату Хасиков, "Реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги" — ключевой вектор развития нашей республики. Прилагаем для этого максимум усилий. Ежегодно объемы строительства и ремонта дорог в Калмыкии превышают показатели предыдущих лет.

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