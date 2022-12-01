3 апреля, 10:45
В Калмыкии состоится командный чемпионат Калмыкии по настольному теннису
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Об этом сообщается на официальной странице Федерации Настольного Тенниса Калмыкии. Состязания пройдут в доме культуры села Троицкое Целинного района 8 и 9 апреля. Победители и призеры получат медали, дипломы и денежные премии.
Об этом сообщается на официальной странице Федерации Настольного Тенниса Калмыкии. Состязания пройдут в доме культуры села Троицкое Целинного района 8 и 9 апреля. Победители и призеры получат медали, дипломы и денежные премии.
Стоит отметить, призовой фонд составит сорок тысяч рублей.