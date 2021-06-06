В Калмыкии стартовала жатва

Так, на поля Целинного района вывели технику фермерские бригады из муниципального поселения Вознесеновское. За первые два дня убрали озимую пшеницу с площади 650 гектаров. Урожайность, в среднем, составляет 15 -20 центнеров, но показатель обмолота с гектара будет значительно выше. Об этом говорят как сами хлеборобы, так и специалисты. Осенняя засуха затянула процесс с посевом и естественным образом повлияла на всходы. Ситуацию спасли снежная зима и весенние дожди. А также упорный труд сельских тружеников.

Самоотверженный труд аграриев Калмыкии отметил и Глава республики. Важную роль сыграла государственная поддержка, оказанная аграрному сектору региона. В этом году было выделено чуть более 77 миллионов рублей.

«Это оказалось хорошим подспорьем для наших хозяйств. Для планомерного развития отрасли, сохранения плодородия почвы и привлечения инвесторов последовательно усиливаем учёт сельхозземель» - отметил Бату Хасиков.

В этом направлении Минсельхоз и Минзем Калмыкии вместе с районами ведут последовательную работу. Также принимаются меры по вводу в эксплуатацию неиспользуемых земель.