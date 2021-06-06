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1 июля, 18:51
НовостиКриминал

За недостоверное декларирование владельцы партий зерна привлечены к административной ответственности

За недостоверное декларирование владельцы партий зерна привлечены к административной ответственности

Согласно решению арбитражного суда, предупреждение вынесено одиннадцати индивидуальным предпринимателям, двум должностным лицам и одному - юридическому.

По словам специалистов Россельхознадзора владельцы поднадзорной продукции задекларировали партии зерна на основании протоколов испытаний, выданных не аккредитованными в Национальной системе испытательными лабораториями.Таким образом, было нарушено требование технического регламента «О безопасности зерна».

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