За недостоверное декларирование владельцы партий зерна привлечены к административной ответственности
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Согласно решению арбитражного суда, предупреждение вынесено одиннадцати индивидуальным предпринимателям, двум должностным лицам и одному - юридическому.
По словам специалистов Россельхознадзора владельцы поднадзорной продукции задекларировали партии зерна на основании протоколов испытаний, выданных не аккредитованными в Национальной системе испытательными лабораториями.Таким образом, было нарушено требование технического регламента «О безопасности зерна».