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1 июля, 20:21
НовостиЭкология

В заповеднике "Чёрные земли" в объектив фотоловушки попали пернатые хищники

В заповеднике "Чёрные земли" в объектив фотоловушки попали пернатые хищники

 

Они едва не разгромили камеру, но им помешал защитный металлический корпус. Хотя черные грифы и белоголовые сипы проявили активность, и к делу подошли сообща. Операция не удалась, что и зафиксировали орнитологи. Сотрудники заказника назвали этот видеофайл «Саид», потому что действия птиц напомнили им кадры из фильма «Белое солнце пустыни», когда возле закопанного персонажа сидел, примеряясь, черный гриф. И, если бы его вовремя не нашел товарищ Сухов, то дальнейшая судьба Саида была бы вовсе не героической. А какой именно –  и показывает фотоловушка.

 

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