Последний звонок для выпускников в школах Калмыкии прозвенит 25 мая

Выпускные вечера намечены на 24 июня. Все торжественные мероприятия пройдут в очном формате. Санитарными правилами не запрещено посещение их родителями. Однако окончательное решение об их допуске принимает руководитель учреждения, исходя из эпидобстановки, - сообщает Роспотребнадзор.



Торжественные линейки советуют проводить на свежем воздухе. В помещении тоже можно, но в этом случае - раздельно по классам или в актовом зале, соблюдая очередность и некоторые ограничения: обработка рук, маски, термометрия на входе.



Уже 26 мая у одиннадцатиклассников стартуют ЕГЭ. На участие в них в регионе зарегистрировалось 1 782 человека. В этом году будет задействовано 15 пунктов проведения единого госэкзамена. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, дополнительный - с 5 по 20 сентября.