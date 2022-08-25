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15 сентября, 11:26
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Сегодня Министр ЖКХ и энергетики Калмыкии проведет прямой эфир

Сегодня Министр ЖКХ и энергетики Калмыкии проведет прямой эфир

Состоится он в 16:00 на ВК-аккаунте Правительства РК ЦУР республики. Темой встречи станет реализация нацпроекта "Жилье и городская среда".

Неравнодушные жители Калмыкии смогут задать вопросы по реализации федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

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