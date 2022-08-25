Сегодня Министр ЖКХ и энергетики Калмыкии проведет прямой эфир

Состоится он в 16:00 на ВК-аккаунте Правительства РК ЦУР республики. Темой встречи станет реализация нацпроекта "Жилье и городская среда".



Неравнодушные жители Калмыкии смогут задать вопросы по реализации федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".