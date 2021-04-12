В этом году 80 лет с начала строительства железной дороги Астрахань –Кизляр

Железная дорога Астрахань –Кизляр сыграла важнейшую роль в период Сталинградской битвы. А те, кто ее возводил – это жители Калмыкии и Дагестана, Астраханской области и Ставропольского края – внесли значимый вклад в Победу.

В тяжелейших условиях, без машин и прочей техники люди прокладывали 356 километров железных шпал, за рекордно короткие сроки.

В числе тех, кто, несмотря на юный возраст, трудилась на стратегической стройке – элистинка Бадма Сангаджи-Горяева. Ветеран труда рассказывает, что это была Дорога к Победе. После выхода из строя главной железнодорожной магистрали, связывающей нефтеносный Баку с центральными городами страны, срочно требовался альтернативный путь. Решением стала, по-настоящему, народная стройка под кодом НКПС №8. Трудились на объекте дети, старики и женщины вспоминает Бадма Ахвяевна. Тогда ей было 13 лет. Вместе с родными она возводила дорогу Астрахань-Кизляр.

Ни холод, ни голод, ни даже атаки неприятеля не отвлекали тружеников тыла. Благодаря их самоотверженному подвигу, строительство было завершено в кратчайшие сроки. За два месяца по этой дороге в Сталинград было доставлено более 16 тысяч цистерн горючего. И это существенно сократило путь к Победе в решающем сражении. Трудовым подвигом Бадмы Сангаджи-Горяевой гордится ее правнучка Дельгир. В будущем она хочет стать медиком, чтобы, как и прабабушка, помогать людям в трудный момент.

Бадма Сангаджи-Горяева – одна из многих наших земляков, которые помогали фронту в тылу, не жалея здоровья. Они вкладывали в работу душу и сделали всё, чтобы приблизить Победный май.