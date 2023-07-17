Более 1 миллиона рублей передала мошенникам жительница Городовиковского района

Злоумышленники действовали по давно известной и отработанной схеме. Как рассказала стражам порядка женщина, на протяжении трех дней ей звонили с разных номеров.

Представившись сотрудниками «банка» и «правоохранительных органов», они убедили пострадавшую-пенсионера обезопасить денежные средства и перевести их на указанный счет. Не проверив поступившую информацию, она лишилась своих накоплений.