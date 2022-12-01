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28 февраля, 14:48
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Начался прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года"

Начался прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года"

Первый тур он предусматривает прием заявок с портфолио семьи продлится до 15 марта. Целью состязания является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ее ценностей и ответственного родительства. Отмечу, региональный этап конкурса проводится в два тура по пяти номинациям: "Многодетная", "Молодая", "Сельская семья", "Золотая" и "Семья – хранитель традиций".

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