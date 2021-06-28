В Калмыкии стартовал второй этап конкурса на предоставление субсидий некоммерческим неправительственным организациям

Она предназначена тем, кто участвует в развитии институтов гражданского общества в республике. Заместитель Председателя Правительства Ирина Шварцман провела заседание с участием независимых экспертов. Их цель - полная и беспристрастная оценка каждого заявленного проекта, а также организации, которая его разработала. Как было отмечено, детально будет изучена его актуальность и социальная значимость, инновационность, масштаб и открытость реализации. Для более эффективной работы и качества проведения конкурса, Ирина Шварцман призвала всех помочь НКО и подготовить их к участию на федеральном уровне. На сегодня подана 61 заявка на общую сумму 66 с половиной миллионов рублей. После тщательной проверки, одобрены 55 из них.