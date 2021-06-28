Сотрудники МЧС провели необычный урок в оздоровительном лагере «Березка»

Главная цель – передать детям правила безопасного поведения и профилактика несчастных случаев на водных объектах. И убедиться, что школьники их запомнили, ведь только в этом случае отдых будет безопасным. Ребята научились использовать спасательные средства, оказывать помощь в спасении утопающего. Также инспекторы ответили на вопросы ребят и проверили викторину. Занятия оказались не только интересными и познавательными, но и веселыми.