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21 июля, 15:10
НовостиОбщество

Сотрудники МЧС провели необычный урок в оздоровительном лагере «Березка»

Сотрудники МЧС провели необычный урок в оздоровительном лагере «Березка»

Главная цель – передать детям правила безопасного поведения и профилактика несчастных случаев на водных объектах. И убедиться, что школьники их запомнили, ведь только в этом случае отдых будет безопасным. Ребята научились использовать спасательные средства, оказывать помощь в спасении утопающего. Также инспекторы ответили на вопросы ребят и проверили викторину. Занятия оказались не только интересными и познавательными, но и веселыми.

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